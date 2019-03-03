انت الان تتابع تفاصيل خبر رحيل نجمة التلفزيون الأمريكي في الثمانينيات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 09:47 صباحاً - توفيت الممثلة الأمريكية كاثرين هيلموند بطلة مسلسلي "سوب" و"هوز ذا بوص" في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، قبل أيام، عن عمر ناهز 89 عاماً.

وفارقت هيلموند الحياة في منزلها بمدينة لوس أنجلوس يوم 23 فبراير بسبب مضاعفات مرض الزهايمر، وفق ما نشرت وكالة "رويترز"، اليوم السبت.

وقال ديفيد كريستيان زوج هيلموند في بيان أمس الجمعة: "كانت حب حياتي، قضينا معاً 57 عاماً جميلة ورائعة ومليئة بالحب".

وقدمت هيلموند دوراً لا ينسى عندما جسدت شخصية امرأة مهووسة بجراحات التجميل في فيلم "البرازيل" للمخرج تيري جيليام عام 1985.

وفازت هيلموند بجائزتي غولدن غلوب؛ إحداهما عام 1981 عن دورها في مسلسل "سوب"، والأخرى عام 1989 عن دورها في "هوز ذا بوص".

وترشحت لجوائز إيمي سبع مرات؛ بينها مرة عن مشاركتها في مسلسل "إيفري بادي لافز ريموند".

وشاركت هيلموند أيضاً في فيلم "فاميلي بلوت" آخر أفلام المخرج الشهير ألفريد هيتشكوك، وكان ذلك عام 1976.