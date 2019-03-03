رسائل من نجوم الفن لدريد لحّام بإطلاق "دمشق حلب".. فماذا قالوا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدتْ بيروت منذ أيام عودة الممثل القدير دريد لحام إلى الشاشة الكبيرة بعد غيابٍ امتدّ لسنوات طوال، حيث شارك الفنان الكبير في فيلم "سيلينا" المُقتبس من مسرحية هالة والملك للأخوين رحباني.
وحرص عددٌ من النجوم على مشاركة دريد لحّام فرحته بإطلاق "دمشق حلب" في لبنان، مؤكّدين أنه قامة تمثيلية لا بد من الوقوف عند إبداعاتها وإنجازاتها، بخاصةٍ أنه قدوة للعديد من الأشخاص الذي ترعرعوا على أعماله.
الفيديو المُرفق، يعرضُ الكلمات التي وجّهها النجوم إليه.
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