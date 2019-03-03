مريم حسن تشارك في مسلسل "قمر هادي"

كشفت الممثلة الشابة مريم حسن عن مشاركتها في مسلسل "قمر هادي" أمام هاني سلامة , مشيرة أنها بدأت تصوير مشاهدها في العمل منذ أسبوع .
وأكّدت مريم في حوار خاص إلى "لايف ستايل" أن المسلسل من الأعمال القوية التي أحببتها , معربة عن سعادتها بالوقوف أمام الفنان هاني سلامة , حيث أكّدت أنه فنان كبير وله مجموعة من الأعمال المميزة .
وأوضحت أن كواليس العمل تتسم بالهدوء , بخاصة أن مخرج العمل رؤوف عبد العزيز يضع جدولًا زمنيًا لتصوير المشاهد , مشيرة فكرة المسلسل جديدة ومختلفة وتتمتع بالإثارة والتشويق .
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