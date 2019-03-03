إيناس كامل تخوض السباق الرمضاني

أكّدت الفنانة إيناس كامل مشاركتها في شهر رمضان المقبل بعملين هما مسلسل " الزوجة 18" مع الفنان حسن الرداد ، ومسلسل "ابن أصول" مع الفنان حمادة هلال.

وكشفت إيناس في تصريح خاص إلى "لايف ستايل " أن شخصيتها في العملين مختلفة , وهو ما حمسها للمشاركة في عملين دراميين خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وأضافت بشأن دورها في مسلسل " أبن أصول" "أقوم بدور صاحبة مركز تجميل لها شخصية خاصة قد يصفها البعض بالجنون وقد يصفها البعض بالمريض النفسي " , وأشارت أن شخصيتها في مسلسل " الزوجة 18" تدور في إطار كوميدي , وستكون مفاجأة للجمهور .

يذكر أن "ابن أصول"، بطولة حمادة هلال، آيتن عامر، رانيا منصور، سوزان نجم الدين، محمد نجاتي، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، محمد حلاوة، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

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