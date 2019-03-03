مي عز الدين تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "البرنسيسة بسية"

تستكمل الفنانة مي عز الدين تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل " البرنسيسة بسية" داخل ديكور المدرسة بالقرية الذكية في مشاهد تجمعها مع الفنان حسام داغر لمدة يومين ثم يتم بعدها الانتقال لديكور اخر.

يشار إلي أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطول مي عز الدين في ثان تعاون درامي مع شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصري، حجاج عبد العظيم، وأخرين، من إخراج أكرم فريد، حيث يعد هذا التعاون الأول لـ"مى" معه فى الدراما التليفزيونية، وسبق وتعاون الثنائى فى 3 أفلام دفعة واحدة، هى "فرح"، "أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".

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