شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب ينتهى من تصوير الأسبوع الثالث بمسلسله "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان محمد رجب من تصوير الأسبوع الثالث من أحداث مسلسله "علامة استفهام"، المقر رعرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، ويدور المسلسل فى إطار الغموض والإثارة فى جميع أحداثه، بداية من الحلقة الأولى، ويكثف مخرج العمل سميح النقاش التصوير خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من تصوير الحلقات الأولى، حيث تصل ساعات التصوير يوميا إلى 15 ساعة، لتصبح جاهزة لمرحلة المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى تشويقى.