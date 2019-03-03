شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل شخصية فتحى عبد الوهاب فى "لمس أكتاف" مع ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم فتحى عبد الوهاب عدد من مشاهده فى مسلسل "لمس أكتاف" مع النجم ياسر جلال فى الديكورات المخصصة للعمل، ونكشف تفاصيل شخصية عبد الوهاب خلال أحداث العمل، حيث يكون الراعى الرسمى الرياضى والممول لبطل العمل، فى السفريات التى يسافرها "جلال"، لبطولة المصارعة، حتى يتورط الأخير مع عصابة المافيا، والعمل من إنتاج شركة سينرجى.

ويكثف مخرج العمل حسين المنباوى التصوير خلال الفترة المقبل، من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى، خاصة أن المسلسل يتضمن مشاهد أكشن تحتاج لتحضيرات كبيرة ، وتقنية عالية فى تصويرها ، فضلا عن أن العمل بدء تصويره فى وقت متأخر.

والمسلسل من تأليف هانى سرحان، ومن إخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار الإثارة والتشويق، ويتضمن حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل للحياة العملية بطرق أخرى .

"لمس أكتاف" يعد البطولة الثالثة فى الدراما التليفزيونية ، ويشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، ايمان العاصى، هبة عبد الغنى، محمد عز، سمر مرسى، وبطل العالم السابق كرم جابر.