بعد رحيلها.. معلومات عن النجمة "كاثرين هيلموند" نظفت المراحيض وفازت مرتين بالجولدن جلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رحلت عن عالمنا النجمة التليفزيونية الأمريكية، كاثرين هيلموند، عن عمر يناهز الـ90 عاما، بعد تدهور حالتها الصحية ومعاناتها في أيامها الأخيرة مع مرض ألزهايمر، في منزلها بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ولدت كاثرين هيلموند في 5 يوليو عام 1929، في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتربت مع والدتها "ثيلما مالون" وجدتها وتنحدر من أصول إيرلندية، ودخلت مدرسة كاثوليكية، وشاركت بعدد من الأعمال المسرحية المدرسية، كما حصلت في الوقت نفسه على عمل بأحد المسارح المحلية هناك، وكانت تنظف المراحيض لكسب بعض المال وإعالة عائلتها.

وقررت كاثرين، بعدها، خوض تجربة التمثيل وشاركت بالعديد من المسرحيات ما بين فترة الخمسينيات وبداية الستينيات، وشاركت بأدوار ثانوية بالعديد من المسلسلات التليفزيونية إلا أنها لم تحظ بفرصة حقيقية حتي بداية السبعينيات، ومن أشهر أعمالها التليفزيونية بهذه الفترة "The F.B.I" عام 1972، و"The Snoop Sisters" عام 1974، إلى جانب عدد من الأعمال السينمائية، التي لم تلقى نجاحا كبيرا.

لكن مسلسل الكوميديا "Soap" حقق لها نجاحا ضخما، وأكد موهبتها التمثيلية الكوميدية، ومنحها جائزة "جولدن جلوب" الأولى لها بمسيرتها كـ"أفضل ممثلة بمسلسل تليفزيوني كوميدي" عام 1977، ومرة أخري بمسلسل "Who’s the Boss?" وحازت بفضله على جائزة "جولدن جلوب" الثانية بمسيرتها كأفضل ممثل في دور مساعد بمسلسل تليفزيوني قصير عام 1984.

وإليكم 10 معلومات عن كاثرين هيلموند:

1- اسمها بالكامل هو كاثرين ماري هيلموند وتنحدر من أصول إيرلندية.

2- رشحت لجائزة "توني" المسرحية كأفضل ممثلة في دور مساعد عن مسرحيتها "The Great and Brown" عام 1973.

3- ارتدت البكيني وهي في عمر الـ60 بأحد مشاهد مسلسلها "Who’s the Boss".

4- اعتزلت التمثيل وهى في عمر الـ82.

5- زوجها ديفيد كريستيان تزوجها وهو يصغرها بـ14 عاما، حيث كان بعمر الـ19 وهي بعمر الـ33 عندما قابلته لأول مرة عام 1962 ولم ترزق بأطفال منه.

6- شاركت بالأداء الصوتي لأحد شخصيات فيلم الرسوم المتحركة الشهير "Cars 2" عام 2011، ومرة أخرى بالجزء الثالث عام 2017.

7- آخر أعمالها السينمائية كان فيلم الدراما "Frank and Ava" والذي طرح تجارياً العام الماضي.