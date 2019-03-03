في عيد ميلاده الـ 71.. تعرف على أهم محطات في حياة محمد صبحي

يحل اليوم عيد ميلاد الـ 71 للنجم الكبير محمد صبحي، حيث ولد يوم الأربعاء الموافق 3 مارس من عام 1948، بمنطقة أرض شريف القريبة من شارع محمد علي، الذي كان معروف بأنه شارع الفن؛ لاحتوائه على المسارح والسينمات، مما ساهم في تعلقه بالفن وشغفه بالتمثيل، وكانت هوايته المفضله في صغره أن يكون راقص باليه، حتى أنه لم يكن يفكر في التمثيل في تلك الفترة، كما تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتم تعيينه بعدها كمعيد في المعهد.

قام الفنان الشامل محمد صبحي في مطلع ثمانينيات القرن العشرين بتأسيس فرقة "ستوديو 80" مع صديقه و زميله في الدراسة الكاتب المسرحي لينين الرملي، و اللذان قدما معاً مجموعة من المسرحيات التي لاقت نجاحاً جماهيرياً سواء على خشبة المسرح أو عند عرضها، ثم توالت أعمال النجم القدير محمد صبحي في عالم الفن حيث لمع وسط الأضواء، سواء علي المسرح أو السينما أو التلفزيون، و من أشهر أعماله: "هاللو شلبي"، "أبناء الصمت"، "الكرنك"، "على بيه مظهر"، "هاملت"، "الثعلب"، "درب الفنانين"، "رحلة المليون"، "هنا القاهرة"، "بلاغ ضد امرأة"، "سنبل بعد المليون"، "الفلوس و الوحوش"، "وجهة نظر"، " تخاريف"، " العميل رقم 13"، " إحنا اللى سرقنا الحرامية"، "الشيطانة التي أحبتني"، "يوميات ونيس"، "ماما أمريكا"، "لعبة الست"، "فارس بلا

جواد"، "ملح الأرض"، "أنا و هؤلاء"، "عايش فى الغيبوبة"، "غزل البنات"، "خبيتنا".

تزوج النجم محمد صبحي من الفنانة المتألقة نيفين رامز، و أنجب منها كريم و مريم، كما حزن الفنان الراقي محمد صبحي كثيراٌ بعد أن كرث حياته لها و لمحاربة مرض السرطان، و سافرت منذ فترة للولايات المتحدة الامريكية بعد أصابتها بمرض اللعين، و تم شفاؤها ولكن عاودها المرض معلناٌ الهزيمة و التي واجهها الفنان بصعوبة، و دائماٌ ما يتذكرها و يكتب لها خلال صفحاته الرسمية أو ما يقوله في الندوات.

تدخل الفنان السياسي محمد صبحي بمواقفه الوطنية و الأكثر خطورة لمستقبله المهني و الفني، و رغم وطنيته إلا أنه رفض تولي وزارة الثقافة 4 مرات، منهم مرتين في عهد المشير و الرئيس عبد الفتاح السيسي، و كان مبرره أن الوزير رجل إداري، لكنه رجل صانع للثقافة، أنه لا يأخذ أجر علي ما يقوله و لكن من وجة نظر الخونة، أنه "بيطبل"، و أن لا يوجد من المنصب ولا باقي من العمر ليأخذ منصب ولا سعي لكي يناله و لكنه صنع أعظم مما يصنعه أي وزير، كما أنه

إذا نصب وزير فسوف يقل 10 درجات عن مكانته الطبيعية.

و رغم رفضه الدائم إلا أن نشأت صفحة علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، لكي تطالب النجم الوطني محمد صبحي أن يكون وزير للتربية و التعليم، و علق النجم قائلاٌ: "أختاروا ماذا تريدون محمد صبحي الفنان أم السياسي، و الذي أسكت الجميع عن مطالبته بأن يمسك منصب سياسي أو إداري.

أنشأ النجم محمد صبحي مدينة سنبل لكي تكون أول مدينة لتشجيع الشباب، كما أنشأها من ماله الخاص، و رغم أن هناك من حاول أن يساعده إلا أنه رفض، و علق: "فقط حافظوا عليها"، و تم افتتاح أكاديمية للفنون تحمل أسم أكاديمية سنبل، من أجل اكتشاف المواهب و المبدعين فى مختلف مجالات الإبداع من موسيقى وغناء و تمثيل و اخراج و تصوير و تأليف، وبهذا التوجه تصبح الأكاديمية ثانى كيان فنى متخصص فى هذا المجال بعد أكاديمية الفنون.

حصل بابا ونيس علي العديد من الجوائز خلال مشواره الحافل بالنجاح مثل جائزة الدكتورة سعاد الصباح "للإبداع الفكري" في عام 1991، و جائزة أحسن ممثلفي عام 1996، و جائزة المركز الكاثوليكي المصري للسينما، و أحسن ممثل في الإذاعة و التلفزيون، و أحسن ممثل مسرحي في عام 1998، و في عام 2000 نال جائزة الأسد الذهبي "أحسن ممثل و مخرج"، و تم تكريمه في عام 2003 بمهرجان سينما الإسكندرية، و تم تكريمه أيضاٌ بمهرجان الفجيرة في الإمارات، و مهرجان الفيلم الدولي للشباب في عام 2006، و تم تكريمه مرة أخرى في عام 2009 بالمركز الثقافي الكاثوليكي كما حصد جائزة أحسن ممثل و مخرج، و تم تكريمه في عام 2010 بمهرجان الإعلام العربي في مدينة القاهرة.