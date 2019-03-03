خاص الفن – محمد خير الجراح على كرسي الزعيمخاص الفن- هذه تفاصيل مشاركة فيفي عبده في فيديو كليب رامي...

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل السوري محمد خير الجراح لموقع "الفن" أنه انضم إلى قائمة أبطال مسلسل "كرسي الزعيم" من تأليف وإخراج فادي غازي.
ويعد هذا العمل الخامس له هذا الموسم بعد مسلسل "الحرملك" مع المخرج تامر إسحق، و"حركات بنات" مع محمد معروف، و"شوارع الشام العتيقة" مع غزوان قهوجي، و"كونتاك" مع حسام الرنتيسي.
ويعود بهذا العمل إلى الكوميديا التي يشتهر بها، حيث شارك في الكثير من المسلسلات التي تنتمي إلى هذا النمط مثل "بقعة ضوء" و"جنان نسوان" و"سليمو وحريمو" و"نيولوك" و"صبايا" و"رومانتيكا" و"سوبر فاميلي" و"شاميات".
الجراح صاحبة شخصية "أبو بدر" عبر عن التزامه بالمشاركة في "باب الحارة" بنسخته الأصلية من تأليف فؤاد شربجي وإخراج مؤمن الملا.
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