خاص الفن- هذه تفاصيل مشاركة فيفي عبده في فيديو كليب رامي عياش

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" بعض التفاصيل عن مشاركة الفنانة المصرية فيفي عبده في فيديو كليب الفنان اللبناني رامي عياش الجديد.
تطل فيفي في رقصتين في الفيديو كليب.
فيفي لم تتقاضَ أي أجر مادي مقابل المشاركة في الفيديو كليب، بل تقوم بهذه المشاركة في العمل بهدف توطيد العلاقات اللبنانية المصرية.
الفيديو كليب اخراج فادي حداد والأغنية ضمن ألبوم رامي عياش المنتظر، وتم التصوير في بيروت.
خطة إصدار الألبوم ستتم بطرح أغنية جديدة كل تسعة أيام، لحين إكتمال الألبوم منتصف شهر آذار/مارس المقبل.
الألبوم المنوع بين الايقاعي والرومنسي يضم 10 أغنيات، تعاون فيها عياش مع مجموعة من الشعراء والملحنين من لبنان ومصر، ومنهم نزار فرنسيس، نور الملاح، جان ماري رياشي، سليم عساف، كاترين معوض، محمد رفاعي، محمود خيامي، أحمد شتا، سما، معتصم حمزة، بهاء حمزة، عمرو الشاذلي، خالد فيرناس، إضافة إلى أعمال عدة من ألحان رامي عياش.
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