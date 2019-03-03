علي جابر بكى مرّتين وطفلة تسرق قلب نجوى كرم وأحمد حلمي في Arabs Got Talentأحمد عبد العزيز قدّم...

ميرنا وليد - بيروت - انطلقت حلقة الليلة من برنامج Arab Got Talents على شاشة Mbc مصر بدخول مشتركان يرتديان القناع الى المسرح ويؤديان استعراضاً من ألعاب الخفة، لكن بعد مرور ثوان من العرض استاء عضو لجنة التحكيم علي جابر من أداء المشتركين وقرر أن يدوس البازر الخاص بالفنانة اللبنانية نجوى كرم والممثل المصري أحمد حلمي معتبراً أن العرض سخيف، ليتضح بعدها أن المشتركين هما مقدما البرنامج ريا أبي راشد وقصي الخضر.

بدأت الحلقة بألعاب الخفة مع عبدالله العيادة من السعودية واستعان باللجنة لإنشاء خدعة من أجل التضامن مع متلازمة داون Trisomie 21 وتأثر علي بعرضه واعتبر أن أسلوب استخدام الموهبة للترويج لقضايا إجتماعية هو أمر عظيم.

مشتركان أجنبيان F&B acrobatics من أصول عربية بنسبة 2.3% عرفا ذلك بعد خضوعهما لفحص DNA وقدما عرضا مبهراًعلى دراجة صغيرة،حاول حلمي تقليدهما لكنه فشل فأعطتهم اللجنة YES.

وشاركت أيضا مواهب أعجبت بها اللجنة مثل ام جي أبيضار من المغرب موهبتها رقص Pop ، كما الثنائي Flyscrapers مزيج بين الرقص المعاصر وبين الأكروبات، وأيضاً يوسف سلمان مقدّماً عرض التوازن، ومايكل بريمو الذي يتمتع بمهوبة التصفير استحق التصفيق من اللجنة وأثنت عليها نجوى كرم قائلة عدة مرات "الله" أثناء أداء المشترك لأغنية أوبرالية بالصفير. وحاولت نجوى أن تقلّده ولمست صعوبة في الأداء.

أما موهبة Human’s رقص الـ Hiphop شكلت تعارضاً في الآراء إذ لم ينال العرض إعجاب نجوى التي أعطتهم "No" في حين أعجب علي وأحمد بالعرض وأعطاهما "yes" .

بعد هذا التعارض عادت اللجنة لتتفق في الرأي على موهبة طفلة صغيرة إسمها آية وموهبة داني في الرقص الأكروباتي، وسرقت آية قلوب لجنة التحكيم ووصفتها نجوى بـ"الأميرة" أما حلمي فقد أعجب برشاقتها وجمالها.

وتأهل أيضاً الى المرحلة المقبلة كل من الطفلة ياسمين وموهبتها العزف على القانون، bang bang family، مينا قابيل وموهبتها الرقص الهندي ولولوه الشريف القادمة من السعودية وموهبتها الغناء.

وآخر موهبة في الحلقة كانت مع النحات نزار علي بدر 54 عاماً من سوريا، قدّم لوحة من الحجارة جسد فيها أشخاصاً يحملون أمتعتهم وأولادهم على ظهورهم معبراً عن حالة النزوح السوري أثناء الحرب. العرض أبكى لجنة التحكيم ومقدمة البرنامج، حيث قال أحمد :"الحجر رح ينطق والناس ما بتنطقش أثرت فيا بحجرك".

وتابعت نجوى "من قال الحجر ما بينطق.. نحنا ما منسمع"

أما علي فشكره باكياً على مشاركته في البرنامج،

وختم أحمد الحلقة بقبلة منه على جبين نزار.