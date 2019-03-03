هل أخطأت ميريام فارس في إختيار جلسة التصوير الجديدة؟

ميرنا وليد - بيروت - لطالما اعتاد الجمهور العربي على افكار خلاقة من الفنانة ميريام فارس، ولطالما كانت سباقة بالعديد من الافكار بالاغنيات والصور وكل ما يخص حياتها الفنية. ميريام الجريئة والفراشة على المسرح، اطلت هذه المرة بجلسة تصوير جديدة اختارتها بهدف التغيير، طبعا لوكيشين جديدة وهي بين الغسالات واقنية مدّ الماء والاماكن التي يتم فيها وضع الشراشف والمناشف.
وعلى ما يبدو ان التعليقات لم تصب لصالحها هذه المرة، فعبر عدد كبير من النشطاء عن عدم اعجابهم بهذه الصور.
قد تكون ميريام هذه المرة لم تصل الى الابهار الذي إعتاد عليه الجمهور منها.
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