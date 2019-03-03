الزحمة في فستان أنغام أفسدت إطلالتها في الكويت

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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المصرية أنغام على الجمهور في حفلها بالكويت ضمن فعاليات "فبراير الكويت" بفستان من تصميم زياد نكد.
المفاجأة هي أن تصاميم زياد جميعها تتميز بالفخامة وحسن الابتكار، إلا أن الامر لم ينطبق على الفستان الذي ارتدته أنغام.
الفستان من اللون الأزرق بقماش الشيفون المطرز بالكامل ممزوج مع الحرير، التنسيق بين الدانتيل المطرّز وقماشة الستان غير موفق، وأعطى الفستان زحمة قوية.
اللون مميز، ولكن طريقة إدخال الستان من الخصر وصولا إلى الأسفل ليست جيدة بتاتا.
وفي اللون حيوية لافتة، ولكن هذا ليس كاف لإظهار الفستان بالطريقة الصحيحة.
الشعر جميل، والمكياج موفق، وتحديدا لون أحمر الشفاه الذي يليق بلون بشرة أنغام الفاتحة.
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