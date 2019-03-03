الأمير هاري.. فضائح ومخدرات قبل الزواج وخرق القوانين الملكية وتزوّج من ممثلة أميركية مُطلّقة

ميرنا وليد - بيروت - الأمير هاري دوق ساسكس واسمه الكامل هنري تشارلز ألبرت ديفيد. ولد في 15 أيلول/سبتمبر عام 1984، هو عضو في العائلة المالكة البريطانية، حفيد الملكة إليزابيث وابن الأمير تشارلز والليدي ديانا وسادس خليف للعرش البريطاني. عين الأمير هاري ولياً على ويلز منذ ولادته حتّى زواجه قبل أن يصبح دوق ساسكس عندما تزوج.

تلقى هاري تعليمه في مدرسة المملكة المتحدة ثم خضع لتدريب الضباط في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست. تم تكليفه كرقيب (ملازم ثاني) في Blues and Royals ، حيث خدم بشكل مؤقت مع أخيه الأمير وليام، وأتم تدريبه كقائد عسكري.

في الفترة بين عامي 2007 و 2008، عمل لأكثر من عشرة أسابيع في هلمند ، بأفغانستان ، لكنه انسحب بعد أن كشفت مجلة أسترالية عن وجوده هناك. عاد إلى أفغانستان لمدة 20 أسبوعاص في الفترة ما بين عامي 2012 و 2013 للعمل على سلاح الجو في الجيش. غادر الجيش في حزيران/يونيو عام 2015.

طلاق والديه ووفاة والدته

تطلق والدا الأمير هاري في عام 1996 وتوفيت والدته الأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس في العام التالي. أقام هاري ووليام مع والدهما. وفي جنازة والدته، رافق هاري الذي كان في الثانية عشرة من عمره فقط، والده وشقيقه ، جد أبيه ، وعمه ، إيرل سبنسر ، في المشي وراء جنازة الموتى من قصر كنسينغتون إلى دير وستمنستر. تأثر كثيراً بعد رحيل والدته خاصة مع الأخبار التي كبر وهو يسمعها عن إمكانية أن تكون الملكة إليزابيث هي من خططت للتخلص منها وعن خيانة والده لها مع زوجته الحالية، وعن علاقة والدته مع رجل أعمال مصري مسلم وحملها منه قبل موتها. لم تكن فترة ما بعد وفاة والدته سهلة لذلك لجأ إلى الحياة العسكرية في ما بعد.

حياته كأمير من العائلة البريطانية

في عمر الـ 21 ، تم تعيين الأمير هاري مستشاراً للدولة وبدأ مهامه بهذه الصفة. قام بجولته لأول مرة في عام 2004 جنباً إلى جنب مع الأمير ليسوتو لدعم جمعية خيرية لمساعدة الأطفال الذين تيتموا بسبب فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

ساعد الأمير هاري المؤسسات الخيرية وغيرها من المنظمات، وعمل على تنمية لعبة الرغبي واتحادها في عام 2004 وشجع على تدريب الطلاب في المدارس لتعلم هذه الرياضة.

في 6 كانون الثاني/يناير عام 2009 ، منحت الملكة إليزابيث الأمير هاري ووليام مملكتهما الخاصة التي ستدير شؤونهما. ففي السابق ، كانت إدارة شؤون وليام وهاري تتم من مكتب والدهما في كلارنس هاوس في وسط لندن ليتغير هذا الأمر بعد إنشاء مكتب خاص بالأميرين في قصر سانت جيمس.

في آذار/مارس عام 2012 ، قاد الأمير الأمير هاري زيارة رسمية إلى بليز، كجزء من احتفالات الملكة باليوبيل الماسي. واستمر في جزر البهاما وجامايكا ، حيث كان رئيس الوزراء ، بورتيا سيمبسون-ميلر ، يدرس فصل العلاقات بين جامايكا والملكية الدستورية. ثم زار البرازيل لحضور حملة GREAT.

في أيار/مايو 2013 ، قام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة وشملت زياراته تعاقدات في واشنطن، كولورادو ، نيويورك ، نيو جيرسي ، وكونيتيكت. في تشرين الأول/أكتوبر عام 2013 ، زار أستراليا في أول زيارة رسمية له إلى البلاد وحضر مراجعة الأسطول الدولي في ميناء سيدني.

في أيار/مايو عام 2014 ، زار استونيا وإيطاليا. حيث حضر الأمير هاري الذكرى السنوية السبعين لمعارك مونتي كاسينو ، التي خاضت فيها القوات البولندية والكومنولثية والبريطانية قتالاً. في نيسان/أبريل عام 2015 ، انضم إلى والده في تركيا لحضور الاحتفالات بالذكرى المئوية لحملة غاليبولي.

قام بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر عام 2015 من أجل نشر الأعمال الخيرية التي كان يقوم بها.

في 27 كانون الأول/ديسمبر عام 2017 ، تم تعيين الأمير هاري رسمياً الرئيس الجديد للمنتزهات الأفريقية ، وهي منظمة غير حكومية للحفاظ على البيئة. وقضى سابقاً ثلاثة أسابيع في ملاوي في الحدائق الأفريقية حيث انضم إلى فريق من المتطوعين والمهنيين لتنفيذ أكبر عملية نقل فيلة في التاريخ.

في نيسان/أبريل عام 2018 ، تم تعيينه سفيراً لشباب الكومنولث وأصبح بعدها راعياً لممشى أميركا ، وهي حملة تضم عدداً من المحاربين القدامى الذين يشاركون في الممشى السنوي.

تم تعيين الأمير هاري رئيس صندوق الكومنولث الذي يركز على المشاريع التي تنطوي على الأطفال ورفاه السجناء . في نيسان/أبريل عام 2018 ، تم اختيار الأمير هاري أحد أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم من قبل مجلة تايم.

في حزيران/يوليو عام 2018 ، أعلنت مؤسسة إلتون جون للإيدز أن دوق ساسكس والمطرب البريطاني إلتون جون على وشك إطلاق تحالف عالمي يُسمى MenStar يركز على "علاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية لدى الرجال".

حياة الأمير هاري بعيداً عن المهمات الملكية

يستمتع هاري بالعديد من الألعاب الرياضية ، بما في ذلك لعبة البولو التنافسية والتزلج وموتوكروس. وهو مشجع لنادي أرسنال لكرة القدم ومن عشاق Rugby Union وقد دعم استضافة إنكلترا لكأس العالم للرغبي 2015.

فضائح الأمير هاري سيرة الصحافة العالمية

اكتسب الأمير هاري سمعة في شبابه كونه متمردًا ، مما دفع الصحافة الصفراء إلى وصفه بـ "الطفل الوحشي". وفي سن السابعة عشرة ، شوهد وهو يدخن الحشيش ويشارك في الشرب مع أصدقائه ، وتصادم جسدياً مع مصورين خارج أحد النوادي الليلية.

بينما كان في عطلة في لاس فيغاس في آب/أغسطس عام 2012 ، تم تصوير هاري وشابة غير معروفة عارية في غرفة فندق وين لاس فيغاس ، خلال لعبة البلياردو. تم تسريب الصور على موقع TMZ الأميركي الشهير في 21 آب/أغسطس عام 2012 ، ونُشرت في جميع أنحاء العالم من قبل وسائل الإعلام الرئيسية. وأكد قصر سانت جيمس أن هاري كان في الصور ، قائلاً إنه كان في الأساس ضحية وتم اقتحام خصوصيته.

حياته العاطفية

بعد عدة علاقات فاشلة، أكد قصر كنسينغتون في 8 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 أن الأمير هاري كان على علاقة مع الممثلة الأميركية ميغان ماركل ، في بيان يستنكر فيه الأمير "الإساءة والمضايقة" التي تعرضت لهما ماركل وعائلتها. في أيلول/سبتمبر عام 2017 ، ظهرا معاً لأول مرة في مشاركة ملكية رسمية ضمن إحتفالات إفتتاح ألعاب Invictus في تورنتو.

في 27 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017، أعلن كلارنس هاوس وقصر كنسينغتون في لندن أن الأمير هاري وماركل أعلنا خطوبتهما. تم صنع خاتم الخطوبة من ثلاث ماسات ، اثنتان منها من مجموعة مجوهرات أمه.

ورغم معارضات كثيرة على زواج الثنائي إذ أن ماركل كانت متزوجة سابقاً وهي ليست بريطانية ولها عرق أسود، تزوج الثنائي في كنيسة سانت جورج ، وندسور كاسل ، في 19 أيار/مايو عام 2018. ويعيش الدوق والدوقة في نوتنغهام كوتدج في لندن ، في قصر كنسينغتون ، وينتظران طفلهما الأول ، الذي سيكون السابع في ولاية العرش.