كتب امير فتحي في الأحد 3 مارس 2019 06:53 صباحاً -

نوال الزغبي استضاف الاعلامي حمد قلم في حلقة الامس من برنامجه “حمد شو” النجمة اللبنانية نوال الزغبي. وقد خطفت نوال الزغبي الأنظار بأناقتها الملفتة، حيث أطلت بفستان أنيق باللون الأسود المطعم بالكامل بتطريزات لامعة من العلامة التجارية الشهيرة “لابرجوازي”. وتميز الفستان بتصميمه المحتشم والكلاسيكي، ووجود حزام مخملي أسود على الخصر ليبرز. وقد تداول فانز نوال فيديوهات من الحلقة كان من بينها مقطع ظهر فيه حمد قلم وهو يسأل نوال الزغبي: “شلون للحين ما عندك كرشة” ليتابع “يقولون نوال الزغبي كاسرة ضلعين من ضلوعها”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حمد قلم يصدم نوال الزغبي بسؤال: “شلون للحين ما عندك كرشة؟!” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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