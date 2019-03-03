شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر سيف مع يحيى الفخرانى فى مسرحية "الملك لير".. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان ناصر سيف بروفات مسرحية " الملك لير"، والذى يشارك فى بطولتها مع النجم الكبير يحيى الفخراني، ويجسد من خلالها شخصية "ألبانى"الذى يتعاطف مع "الملك لير" ضد بناته لخيانتهن لأبيهم، ويكتشف الدوق ألباني خيانة زوجته له مع إدموند الذى يؤدى شخصيته "الفنان محمد فراج".

وأضاف "ناصر" فى تصريحه لـ"الخليج 365"، أنه سعيد جدا بالعمل مع النجم يحيي الفخراني، وهو بمثابة فخر لأي فنان لما يتمتع به من روح التعاون والفهم الواعي لكل شخصيات المسرحية وروح الفكاهة التي يضفي بها علي طاقم المسرحية وداخل الكواليس وعلي خشبة المسرح أيضاً.

يذكر أن مسرحية "الملك لير"، من بطولة كل من يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، رانيا فريد شوقى، ريهام عبد الغفور، محمد فراج، أحمد عزمى، أحمد فؤاد سليم، ياسمين رئيس، وغيرهم من النجوم وهو من إخراج تامر كرم.