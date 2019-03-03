في أحدث جلسة تصوير.. هكذا وصف محمد كريم القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشر الفنالن محمد كريم صورا من أحدث جلسة تصوير كشف عنها، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام". وظهر محمد كريم في الصور أمام النيل في القاهرة، وعلق " ليلة جميلة في القاهرة المذهلة". يذكر أن الفنان محمد كريم يشارك في بطولة فيلم A Score to Settle مع نيكولاس كيدج، وتعد تجربته هذه الأولي في هوليوود.

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