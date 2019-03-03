شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة فى الحزام الأخضر لتصوير "كلبش 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف النجم أمير كرارة تصوير مشاهده فى مسلسل "كلبش3" الذى ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل، أمس السبت وجمعت المشاهد بينه وبين الفنانة يسرا اللوزى وباقى فريق العمل ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يومين وينتقل بعدها كرارة لديكور اخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث المسلسل.

وفى نفس السياق يكثف مخرج العمل بيتر ميمى التصوير خلال الأيام المقبلة، من أجل الإنتهاء من تصوير الحلقات الأولى بوقت كاف، وكان فريق العمل قد أنهى تصوير عدة مشاهد فى لبنان، بمصاحبة ممثلين من لبنان ضمن أحداث المسلسل.

يذكر أن مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.