بعد 3 سنين راحة..سولونج تطلق ألبومها الجديد When I Get Home بشكل مفاجئ

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت النجمة العالمية سولونج بشكل مفاجئ البومها الغنائي الجديد ، والذي يحمل اسم "When I Get Home"، و شاركت سولونج في إنتاجه مع جون كارول كيربي وجون كي.

و" When I Get Home " هو أول ألبوم لسولونج ذات الـ 32 عام منذ ثلاث سنوات ، وهو ألبومها الرابع خلال مسيرتها الفنية، وذلك حسب موقع "musicweek " ، و الكليب يضم 19 أغنية .

يذكر أن سولونج قدمت عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة، و من أبرزها: "Don't Touch My Hair " و " Losing You " و " Cranes in the Sky "، و غيرها.