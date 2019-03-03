شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 سنين راحة..سولونج تطلق ألبومها الجديد When I Get Home بشكل مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت النجمة العالمية سولونج بشكل مفاجئ البومها الغنائي الجديد ، والذي يحمل اسم "When I Get Home"، و شاركت سولونج في إنتاجه مع جون كارول كيربي وجون كي.
و" When I Get Home " هو أول ألبوم لسولونج ذات الـ 32 عام منذ ثلاث سنوات ، وهو ألبومها الرابع خلال مسيرتها الفنية، وذلك حسب موقع "musicweek " ، و الكليب يضم 19 أغنية .
يذكر أن سولونج قدمت عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة، و من أبرزها: "Don't Touch My Hair " و " Losing You " و " Cranes in the Sky "، و غيرها.
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