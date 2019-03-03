فيديو| بعد سماع أغنيتها الجديدة.. أصالة توجه رسالة لأسماء لمنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عبرت الفنانة أصالة عن إعجابها الشديد بأغنية "أوساط النجوم" للفنانة المغربية أسماء لمنور، عبر صحفتها الشخصية بموقع "تويتر".

ونشرت أصالة الأغنية، وعلقت: "هي أغنية بحياتنا كلنا ما سمعنا أحلي منها، جايبة أعلي ما بالتفاصيل، كلام يا أمي شو حلو، ولحن مو معقول، وتوزيع مجنون، وأسماء ياناس غنا غنا".

يذكر أن أسماء لمنور طرحت أغنية "أوساط النجوم"، 13 فبراير الماضي، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات الجادل، وألحان ياسر بو علي، وتوزيع هشام السكران.