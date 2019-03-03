شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة مفرفشة.. تعليق محمد رمضان لطلاب طب طنطا بعد اختيار أنا مافيا أغنية التخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اختيارهم " أنا مافيا" الأغنية الرسمية للتخرج لدفعة 55 بكلية الطب جامعة طنطا، هنأ النجم محمد رمضان الطلاب، متمنيا لهم النجاح والتوفيق. النجم محمد رمضان، أعاد نشر "فيديو" الاغنية الرسمية لتخرج دفعة 55 بطلب جامعة طنطا، وعلق قائلاً:" دفعة مفرفشة ودمها خفيف .. جامعة طنطا كلية الطب تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق ..أنامافيا". يذكر أن النجم محمد رمضان، يخوض دورالبطولة لمسلسل "زلزال"من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى ، بمشاركة حلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية. Advertisements

محمد رمضان

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