شكرا لقرائتكم خبر عن كاترين زيتا جونز تظهر بفستان من Marchesa سعره 5070 جنية استرليني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد كاترين زيتا جونز واحد من أهم نجمات هوليوود وإيقونة للموضة و الجمال في العالم ، حيث يعد ظهورها دائما بمثابة مفاجأة لمحبيها و عشاقها وذلك كونها تهتم بأدق تفاصيل إطلالتها .

حضرت كاترين زيتا جونز ذات الـ 49 عام حفل " 2019 Wales’ National Day Gala " الذي اقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، و كان بصحبتها طفليها .

ظهرت كاترين زيتا جونز مرتديه فستان طويل ذو تصميم مذهل باللون " النبيتي " حمل إمضاء دار أزياء " Marchesa " ووصل سعره الي 5070 جنية استرليني .



على السجادة الحمراء

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على السجادة الحمراء



على السجادة الحمراء



على السجادة الحمراء