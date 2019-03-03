شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ضيق الوقت.. نيللى كريم وعمرو يوسف خارج حسابات رمضان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الفنانون نيللى كريم وعمرو يوسف خارج المنافسات الرمضانية هذا العام، وذلك رغم المحاولات التى شهدتها الأسابيع الماضية منهم لتقديم مسلسلات جديدة وعرضها خلال شهر رمضان إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل بسبب الأزمات الانتاجية.

وأعلن عمرو فى وقت متأخر عن دخوله منافسات الدراما الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل يحمل اسم "القائمة 36"، ولكن بعد أيام توقفت تحضيرات العمل بسبب الأزمات الإنتاجية والتسويقية ليعتذر عمرو فى النهاية عن العمل ويرضخ لأمر غيابه عن الدراما لأول مرة منذ سنوات طويلة.

كذلك النجمة نيللى كريم، والتى تغيب عن دراما رمضان لأول مرة منذ 5 سنوات متتالية، حيث كانت تنوى تقديم مسلسل يحمل اسم "النصابين" مع آسر ياسين، إلا أن الأزمات الإنتاجية اوقفت المسلسل، لاسيما أن الوقت اصبح مـتأخرا للغاية، إذ ان شهر رمضان يتبقى له 60 يوما على أقصى تقدير.

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وكانت نيللى قد قدمت أخر مسلسلاتها "إختفاء" وشارك فى بطولته هشام سليم وبسمة ومحمد ممدوح ومدحت مرسى وآخرون، تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت.

كذلك الفنانة يسرا، والتى أعلنت للمقربين مشاركتها فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، إلا أن الوقت داهما بسبب الأزمات ومشاكل التحضير.

وكان عمرو يوسف قد قدم العام الماضى مسلسل "طايع"، وشارك فى بطولته سهير المرشدى، عمرو عبد الجليل، الشاب أحمد داش، محمد على، وأخرون، إخراج عمرو سلامة.