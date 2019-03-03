منة فضالي بشعر أسود وإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة منة فضالي صورا من أحدث جلسة تصوير كشفت عنها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "فضالي" في الصور بإطلالة جريئة، وغيرت لون شعرها للأسود، وحازت الصور على إعجاب جمهورها. يذكر أن مسلسل "بيت السلايف" هو آخر أعمال الفنانة منة فضالي، وشارك في بطولته بوسي، وأحمد صلاح حسني، وحازم سمير، وعبير صبري، وطارق صبري، وجيهان خليل، وغيرهم، تأليف حسين محرم ومن إخراج محمد عبدالخالق.

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