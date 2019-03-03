بعد اتهامه بمحاولة قتلها.. جوني ديب يطالب زوجته السابقة بـ50 مليون جنيه إسترليني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

قرر النجم الأمريكي العالمي، جوني ديب، رفع قضية تعويض ضد زوجته السابقة، أمبر هيرد، للحصول على 50 مليون جنيه إسترليني، ردا منه على قضيتها، التي رفعتها ضده في شهر ديسمبر من العام الماضي، وهو ما وصفه محامي ديب بالادعاءات الكاذبة وغير الصحيحة.

واتهمت أمبر، جوني ديب، في دعواها القضائية، بالإساءة لها وتهديدها بالقتل، إلى جانب خسارتها لعملها بسبب هذه المشاكل.

ومنعت المحكمة النجمين من الإدلاء بأي تصاريح، بعد انفصالهما في أغسطس عام 2016، وأمرتهما بعدم التطرق لمشاكلهما عبر وسائل الإعلام المختلفة.

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وقد تداولت العديد من الأخبار خلال السنوات الماضية، حول ضرب جوني ديب لزوجته أمبر بطريقة وحشية، بعدما نشرت النجمة الأمريكية صورا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلالها علامات ضرب مبرحة على جسدها، ما وضع ديب في موقف محرج للغاية مع معجبيه ومحبيه، وهو ما أثار حوله ضجة إعلامية كبيرة.

وعلى الرغم من مرور سنوات على طلاقهما، فإنه لا تزال هناك العديد من المناوشات بينهما، وهناك أقاويل تؤكد أن أمبر هيرد تعمل حاليا على تدمير مسيرة جوني ديب برفع العديد من الدعاوى القضائية ضده، التي أثرت كثيرا على مسيرة النجم الأمريكي.

وتبنى العديد من المدافعين عن حقوق النساء حملات ممنهجة لمقاطعة أعمال جوني ديب السينمائية، منها أخر أفلامه "City of Lies"، الذي تم سحبه من دور العرض السينمائي، بسبب مشاكل جوني ديب بموقع التصوير.

يذكر أن جوني ديب سيقوم ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الدراما "Waiting for the Barbarians"، وفيلم "Minamata" والمقرر طرحهما تجاريا بحلول عام 2020.