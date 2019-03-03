شاهد… عندما يتحول التصفير الى موهبة تثير الاعجاب!

استطاع متسابق سوري يدعى مايكل أن يشعل مسرح Arabs Got Talent بعرضه الفريد من نوعه، حيث تكمن موهبته في التصفير بطريقة لا تصدق.

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صعد المتسابق على مسرح Arabs Got Talent وطلب أن تبدأ الموسيقى في الانطلاق، وبدأت أنغام البيانو تضج في المسرح ليفاجئ الجميع أن موهبته هي التصفير مع الموسيقى على نحو أشبه بصوت العصافير مع الإيقاع.

وبمجرد أن انتهى المتسابق من التصفير، أبدت لجنة التحكيم إعجابهم الشديد بموهبته الفريدة من نوعها، وكيف أنه أخذ يصفر دون توقف ولم يلتقط حتى أنفاسه ليظل صوت الصفير متماشياً مع صوت عزف البيانو.