شاهد… عراقية تؤدي رقصة هندية في Arabs Got Talent

كتب امير فتحي في الأحد 3 مارس 2019 02:38 صباحاً -

المشتركة العراقية مينا قابيل Advertisements قدمت الطفلة مينا قابيل من العراق رقصا هنديا في برنامج “ARABS GOT TALENT”. وأبهرت الطفلة لجنة تحكيم برنامج ARABS GOT TALENT”” برقصها وخفة دمها، وعلقت الفنانة نجوى كرم: “يخرب بيتك”. وتابعت نجوى: “لذيذ رقصها واثقة ومحترفة” واضافت: “انا حبيتك”.

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