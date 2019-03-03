كتب امير فتحي في الأحد 3 مارس 2019 02:38 صباحاً -
فيفي عبده
ردت الفنانة المصرية فيفي عبده على الهجوم الذي تعرضت له امس بسبب نشرها فيديو ظهرت فيه ترقص على انغام اغنية لكاظم الساهر غداة الحادث المؤسف في محطة مصر والذي راح ضحيته العشرات بين قتيل ومصاب.
وقالت فيفي في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام: “عايزة اقول لكم في اغنية جميلة جدا للقيصر بحبها من كل قلبي سلامي ربي يوصل سلامي”.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الهجوم عليها… فيفي عبده: “يا بخت من بات مظلوم ومابتش ظالم.” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.