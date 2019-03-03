بعد الهجوم عليها… فيفي عبده: “يا بخت من بات مظلوم ومابتش ظالم.”

فيفي عبده

ردت الفنانة المصرية فيفي عبده على الهجوم الذي تعرضت له امس بسبب نشرها فيديو ظهرت فيه ترقص على انغام اغنية لكاظم الساهر غداة الحادث المؤسف في محطة مصر والذي راح ضحيته العشرات بين قتيل ومصاب.

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وقالت فيفي في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام: “عايزة اقول لكم في اغنية جميلة جدا للقيصر بحبها من كل قلبي سلامي ربي يوصل سلامي”.