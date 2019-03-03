فيلم «رأس السنة» لإياد نصار يواجه أزمة مع الرقابة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواجه فيلم “رأس السنة”، للنجم الأردني إياد نصار، أزمة مع الرقابة المصرية ليست واضحة المعالم بالكامل، حيث امتنعت عن إصدار التصريح النهائي بالعرض، رغم بدء الحملة الإعلانية وتحديد يوم 20 مارس الجاري لطرحه بدور السينما في مصر.

ومن الملاحظ في الأمر أن الرقابة اكتفت بـ”الامتناع السلبي”، فلم يصدر عنها أي تقرير أو ملاحظات للموافقة على العرض، وهو نفس ما حدث سابقا مع فيلم “الضيف” للممثلين شيرين رضا وخالد الصاوي وأحمد مالك، وفيلم “كل سنة وانت طيب” لتامر حسني وزينة وخالد الصاوي.

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فيلم “رأس السنة”، من تأليف محمد حفظي وإخراج صقر وبطولة إياد نصار وبسمة وإنجي المقدم وشيرين رضا وأحمد مالك وعلي قاسم وهدى المفتي، وعدد من ضيوف الشرف.

وعلى جانب أخر، كان الفنان الأردني إياد نصار، قد صدم محبيه ومتابعيه عبر انستجرام، ونشر صوراً ظهر فيها بـ«لوك» غريب، حيث اطال شعره وأطلق شاربه.

إياد أوضح أن هذه الصور من كواليس تصوير فيلمه الجديد «كازابلانكا»، حيث ظهر في الصورة مع منتح العمل وليد منصور، كما نشر لقطة أخرى، تجمعه بشريكه في بطولة الفيلم، النجم المصري أمير كرارة، وهي اللقطات التي أثارت حماس وشوق فانز النجم الأردني لمشاهدة الفيلم.