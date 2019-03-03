مفاجأة.. جوني ديب يقاضي أمبر هيرد بخيانته بعد شهر من زواجهما

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اخذت قضية النجم والممثل الأمريكي الشهير جوني ديب، وطليقته النجمة العالمية أمبر هير دمنحى جديد، حيث اتهم بطل قراصنة الكاريبي زوجته السابقة والممثلة أمبر هيرد ببدء علاقة عاطفية بعد زواجهما بشهر واحد فقط وذلك في عام 2015 مع رجل الأعمال إيلون ماسك.

وقام النجم العالمي البالغ من العمر 55 عامًا، برفع دعوى تشهير ضد الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا يطالبها بمبلغ 50 مليون دولار مقابل الضرر الذي تسببت فيها له بعد اتهامه بالاعتداء عليها جسديا.

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وبجسب ما ورد في أوراق الدعوى القضائية فإن مؤسس Tesla كان يزور هيرد ليلًا في ساعات متأخرة ببيت الزوجين في لوس أنجلوس بينما كان الأول خارج البلاد، وأضاف ديب أن ماسك كان في البيت في اليوم الذي نشرت فيه هيرد صورة لوجهها المشوه، كما تقول الدعوى أيضًا أن اتهامات هيرد باعتداء ديب عليها كانت “خدعة متقنة”.

ويأتي هذا في الوقت الذي رد المحامي إيريك إم جورج، الوكيل عن أمبر هيرد، على تلك الدعوى القضائية في بيان جاء فيه: هذا العمل التافه هو أحد الأكاذيب المعادة التي يقوم بها جوني ديب من إجل إسكات أمبر هيرد.. وهي لن تصمت، أفعال جوني ديب تثبت أنه غير قادر على تقبل حقيقة كونه شخص فاسد، ولكن مهما عزم لتدميرها ذاتيا، سننجح في هذه القضية وننهي هذا الإزعاج الذي يتسبب فيه ديب.”

وكان إيلون ماسك وأمبر هيرد بدآ في التواعد في 2016، وإنفصلا عام 2017 بسبب مواعيدهم المنشغلة، وعادا للتواعد في يناير 2018، إلى أن إنفصلا مجددًا في فبراير.