حسام داغر مدرس كوميدى فى «البرنسيسة بيسة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل الفنان المصري حسام داغر، تصوير مشاهده فى أحداث المسلسل “البرنسيسية بيسة”، للنجمة مى عز الدين، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2019، حيث يقدم “داغر” شخصية مدرس يمر بمواقف كوميدية مع الأطفال فى مدرسة مى عز الدين ضمن أحداث العمل.

وأعرب داغر، عن سعادته بمشاركته مى عز الدين فى المسلسل، والذى يعد مفاجأة كبيرة للجمهور، من حيث الأداء والتصوير والسيناريو، مشيرا إلى أنه يصور حاليا عدة مشاهد داخل ديكور المدرسة فى القرية الذكية، ويستمر التصوير لمدة 3 أيام.

ويشارك في بطولة مسلسل “البرنسيسة بيسة” كل من الفنانة بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وأخرين، من إخراج أكرم فريد، ويعد هذا التعاون الأول لـ”مى” مع المخرج فى الدراما التليفزيونية، وسبق وأن تعاونا معا فى 3 أفلام دفعة واحدة، هى “فرح”، “أيظن”، والجزء الأول من “عمر وسلمى”.