ريهام حجاج تحتفل بمسلسل «كارمن» مع النجوم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية ريهام حجاج بأولى بطولاتها الدرامية مسلسل «كارمن»، بصحبة عدد من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه.

ريهام نشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ظهرت فيها مع عدد من الفنانين والمشاهير ومن بينهم أمير شاهين، المذيعة سمر يسري، خالد صلاح وزوجته شيريهان أبو الحسن.

كما حضر خالد سليم، عمرو محمود ياسين، وأخصائي التغذية هاني أبو النجا، وحضرت أيضا الفنانة مها احمد وزوجها الفنان مجدي كامل وابنهما عادل كامل.

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مها أحمد هنأت ريهام على حسابها الخاص على «أنستجرام»، ونشرت صورة من الحفل، وتمنت لها النجاح الدائم في كل أعمالها القادمة، كما شكرتها على السهرة الجميلة التي استمتعت بها.

مسلسل «كارمن» أول بطولة مطلقة للفنانة ريهام حجاج، ويشارك معها شيرين، محمد كيلاني، محمد حلاوة، عمر الشناوي، ولاء الشريف، محمد مهران، عزة بهاء، محمد مزربان، ياسر علي ماهر، وليلى عز العرب.

ريهام حجاج ارتبطت مؤخرا بالمنتج محمد حلاوة، طليق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز ووالد أبنائها ياسمين وسيف، وهو الذي قام بانتاج مسلسل «كارمن».