ديمة بياعة تحتفل بعيد ميلاد ابنها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية ديمة بياعة بعيد ميلاد ابنها الصغير «فهد» في أحد مطاعم دبي بنزهة عائلية خاصة جمعتها بطفليها «فهد وورد».

ديمة ورغم ارتباطها بتصوير مسلسلها الجديد في سوريا، حرصت على السفر إلى دبي خصيصاً للاحتفال بنجلها الصغير، وقد نشرت الفنانة السورية صوراً من الاحتفال، عكست أجوائه المبهجة، حيث تلقت الممثلة تهاني الفانز متمنيين له النجاح والتوفيق.

يُذكر أن ديمة انجبت «فهد وورد» من زوجها السابق، الفنان السوري تيم حسن، الذي انفصلت عنه عام 2012 ، بعد زواج استمر 10 سنوات، في الوقت الذي احتفلت فيه ديمة بعقد قرانها على زوجها الحالي، المغربي أحمد الحلو عام 2014.

من ناحية أخرى، تواصل ديمة تصوير مسلسل «سلاسل ذهب» المنتظر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل، وهو من تأليف سيف رضا حامد، إخراج إياد نحاس، وتشارك ديمة في بطولته أمام صابح الجزائري، بسام كوسا، شكران مرتجي، كاريس بشار، مها المصري، جيني إسبر، وغيرهم.