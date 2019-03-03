حلا شيحة تصطحب ابنها في كواليس مسلسلها الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اصطحبت الفنانة المصرية حلا شيحة ابنها “أحمد” في كواليس مسلسلها الجديد “زلزال”، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

رمضان نشر صورة تجمعه بحلا وكان يحمل طفلها، وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: “حمد لله ع السلامة #حلا_شيحة الدراما والسينما العربية نورت برجوعك.. وربنا يحفظلك إبنك الجميل أحمد حبيبي من #كواليس #مسلسل #زلزال #2019”.

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وكانت قد ظهرت صورة مؤخرا لحلا شيحة من كواليس المسلسل مع الفنان محمد رمضان، وقد ظهرت في الصورة وهي ترتدي جلباب ومنديل، مما كشف أنها ستقوم بشخصية شعبية خلال أحداث العمل.

ومسلسل “زلزال” من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وبطولة الفنان محمد رمضان والفنانة حلا شيحة والفنان ماجد المصري والفنانة نسرين أمين والفنانة هنادي مهنى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.

يذكر أن الفنانة المصرية حلا شيحة متزوجة من رجل كندي ولديها منه أربعة أبناء هم “هلا وخديجة وأحمد وعائشة”.