محمد إمام يكشف عن فيديو جديد من استعداداته لمسلسل "هوجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرح الفنان محمد إمام فيديو جديد لتحضيراته واستعدادته الخاصة لمسلسل "هوجان"، الذي ينافس به ضمن الماراثون الرمضاني المقبل، وأظهر الفيديو العديد من التدريبات البدنية الشاقة للحصول على الجسم المثالي لأداء الشخصية، التي تتمتع بقدرات خارقة.

وعلق إمام على الفيديو قائلا: "الجزء الثاني من فيديو الاستعدادات لمسلسل هوجان رمضان 2019".

وتدور أحداث المسلسل حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ"هوجان"، نظرا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة "هوجان" في الأفق، ويصبح واحدا من صفوة المجتمع.

ويشاركه البطولة كريم محمود عبدالعزيز، محمد أسامة، صلاح عبدالله، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.