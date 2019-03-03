إطلالة أنيقة لـ"قمر" وكنزي دياب رفقة صديقاتها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهيرة فودة:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. "الخليج 365" يستعرض لكم أبرز 10 لقطات لهؤلاء النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

محمود العسيلي

شارك الفنان محمود العسيلي جمهوره، على "إنستجرام" صورة له من أحد حدائق العاصمة الفرنسية باريس. ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، مرتديةً جاكيت من الفرو. ولاقت الصورة إعجاب محبيها.

قمر

نشرت الفنانة اللبنانية قمر صورة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل أنيق وجذاب.

سولاف فواخرجي

شاركت الفنانة السورية سولاف فواخرجي جمهورها على "إنستجرام"، صورة جديدة، ظهرت فيها ببلوزة سوداء شفافة.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها مستندة على دراجة نارية "موتوسكل"، مرتديةً "هوت شورت".

ناردين فرج

نشرت الإعلامية ناردين فرج صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها تطل من إحدى الشرف.

كنزي دياب

نشرت كنزي دياب ابنة النجم عمرو دياب صورة جديدة جمعتها بصديقاتها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "مختلة".

أحمد داوود

شارك الفنان أحمد داوود جمهوره، على "إنستجرام"، صورة جمعته بالفنان محمد فراج، علق عليها: "يوسف بك نوار وعلى بحر".

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة من داخل سيارة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية نظارة، وعلقت: "انتظروا اليوم حفل elegance".

إليسا

نشرت الفنانة إليسا صورة جديدة لها في إحدى الدول الأوروبية، عبر حسايها الشخصي على "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية ملابس شتوية. ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.​