محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - ضياء مصطفى:

نشر موقع الخليج 365، أمس السبت، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بذكرى زينات صدقي، ووفاة الفنان الأردني نبيل المشيني، وأغنية محمد الشرنوبي الجديدة، وأوسكار 2020، ومهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية.. وإليكم التفاصيل:

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| وفاة فنان وافتتاح مهرجان شرم الشيخ وترشيحات أولية لأوسكار 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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