نجوم بوليوود يرحبون بعودة الطيار الأسير أبهيناندان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مارس 2019 01:33 صباحاً - أشعل نجوم بوليوود مواقع التواصل الإجتماعي في تويتر وانستقرام، بعد قرار الإفراج عن الطيار الحربى أبهيناندان Abhinandan Varthaman ، قائد جناح القوات الجوية الهندية، الذى أسرته القوات المسلحة الباكستانية بعد سقوط طائرته النفاثة أثناء تنفيذ غارة على الجزء الباكستانى من إقليم كشمير قبل أيام، والذى قررت باكستان إطلاق سراحه كمبادرة سلام فى إطار جهود نزع فتيل أزمة بين الجارتين.



وفور انتشار الخبر اشتعلت السوشيال ميديا بتعليقات الفرح والفخر بعودة أبهيناندان، حيث كان لنجوم بوليوود الحصة الأكبر من الاحتفالات، والرسائل المؤثرة، مشيدين بشجاعته واحتفالاً بعودته، حتى تصدّر هاشتاج WelcomeBackAbhinandan# موقع تويتر، وأصبح فى المركز الثاني، بسبب مئات آلاف التغريدات. تابعوا أيضاً: صور..شاروخان يستضيف نجوم بوليوود احتفالًا بـDiwali



ومن بين النجوم الذين نشروا تغريداتهم ترحيباً بالطيار المقاتل، شاروخان Shah Rukh Khan الذي نشر صورة لعلم الهند وعلّق بالقول : "ليس هناك شعور أجمل من العودة إلى الديار، حيث أن المنزل هو مصدر الحب والسعادة، وأن شجاعتك وبطولتك هي مصدر قوتك، أهلاً بعودتك."



النجم شاهيد كابور Shahid Kapoor نشر صورة للطيار المقاتل أبهيناندان على حسابه الخاص في انستقرام وعلق عليها بالقول: "هذا ما يبدو عليه الأبطال مثلك."



النجمة شيلبا شيتي Shilpa Shetty أيضاً نشرت صورة لأبهيناندان معلقةً عليها بالقول: "أهلاً بك في ديارك كومندور أبهيناندان، وهذا ما يبدو عليه الأبطال مثلك." تابعوا ايضا: صور..نجوم بوليوود يحتفلون بعيد الأب على انستقرام



النجم فيرال باياني نشر صورة أبهيناندان Viral Bhayani وعلق بالقول: "وهذا هو بطلنا يعود إلى دياره.."



النجمة ديبيكا بادوكون Deepika Padukone نشرة صورة للعلم الهندي على انستقرام مرحبةً بالطيار المقاتل. 6

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