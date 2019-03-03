"لهون وحبس" كوميديا مفتعلة وسيناريو مرتجل فشل هشام حداد في إنقاذه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مارس 2019 01:33 صباحاً - أراد مقدم برنامج "لهون وبس" هشام حداد والقيمون على البرنامج استثمار نجاح هذا الأخير في السينما، فكان فيلم "لهون وحبس" الذي (حبس) هشام في إطار المذيع الذي يشاهده الجمهور مجاناً على شاشة التلفزيون كل أسبوع، دون أن يقدم مادة مثيرة تدفع هذا الجمهور إلى أن يذهب ويدفع المال ليشاهده ضمن الإطار نفسه.



لماذا أقدم هشام على هذه الخطوة؟ هل هو استثمار لنجاح البرنامج أم رافعة لبرنامج رغم نجاحه يفتقد هذا الموسم لتألق المواسم الأولى؟



ظنّ صناع العمل أن صناعة فيلم كوميدي أشبه بصناعة حلقة تلفزيونية، فوقعوا في فخ التكرار وانعدام القدرة على الإبتكار والإدهاش.



تدور أحداث العمل ضمن إطار اجتماعي كوميدي حول إلقاء القبض على هشام ودخوله السجن بعد أن رفعت ضده دعاوى قضائية كثيرة من قبل سياسيين وإعلاميين سخر منهم في برنامجه التلفزيوني.



وأمام استحالة تأمين مبلغ الكفالة لإطلاق سراحه يستولي جاد بو كرم على مكانه في برنامج "لهون وبس"، ليتعرض بعدها هشام لوعكة صحية صعبة تشكل نقطة الانطلاق لأحداث كوميدية في تسلسل غير تراتبي ولا يمت بصلة إلى الواقع.

في الفيلم، قال هشام الكثير عن طريق المزاح، وثلثا المزاح جد.

ألفاظ استعلائية استعملها هشام بحق جاد الذي وصفه بأنه كان "نكرة" قبل أن يطلّ معه في برنامجه الشهير. ويصبحا ثنائياً ناجحاً تم استغلاله من قبل في حفلات جمعتهما بعدد من الفنانين وهي حقيقة لا يمكن حتى لجاد أن يجملها أو أن يدعي أن ما قيل جاء في سياق الفيلم وأن الفيلم لا يمت إلى الواقع بصلة.



"لهون وحبس" ليس الفيلم الأول الذي يشارك فيه هشام، بل كان له مشاركات عدة في أفلام (كاش فلو، بغمضة عين، حبة كراميل، وغيرها) سطر فيها نجاحاً بأدوار ثانوية، ليخفق في اولى بطولاته.



فأمام سيناريو ركيك وحوار مرتجل وأداء رديء لبعض الممثلين، يشعر المشاهد بأنه أمام برنامج كوميدي ساخر، أو أقل من ذلك، إذا سيطر الملل على الفيلم رغم محاولة كاتبه ومخرجه شادي حنا تسريع إيقاعه، إلا أن المضمون نفسه كان فقيراً فاقداً لعنصري المفاجأة والدهشة.

يحسب لصناع العمل مشاركة من كان يستخدمهم هشام مواد دسمة لبرنامجه من (الشيف أنطوان، وراشيل كرم، وسليمى حرب، وايلي حوشان، وغيرهم) وهم الرافعة التي قام عليها فيلم أريد له أن يكون كوميدياً فخرج من دون هوية.

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