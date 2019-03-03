شاهد: شاهد بائعة شعبية تصدم نهى نبيل.. مين أنتى

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ظهرت فيه الإعلامية والشاعرة الكويتية نهى نبيل بجانب بائعة شعبية في أحد المهرجانات حيث تعرضت لموقف محرج عندما سئلتها البائعة عن هويتها بعدما فشلت في التعرف عليها.

ومن جانبها ردت نهى نبيل على البائعة بإنها ليست مشهورة وما هي إلا كومبارس.