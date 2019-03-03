بالصور.. تكريم لطفى لبيب وهالة صدقى فى مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

كرم مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، مساء اليوم السبت، الفنانة هالة صدقي والفنان لطفي لبيب، هالة صدقي والفنان لطفي لبيب،في حفل افتتاح المهرجان. وصعد على المسرح الفنانة مادلين طبر، والفنان محمود قابيل، والتقطا معهما الصور التذكارية.

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