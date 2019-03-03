هالة صدقي: سعيدة بالتكريم من عائلتي في مهرجان شرم الشيخ

أكدت الفنانة هالة صدقي سعادتها بتكريمها من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، وقالت أثناء تكريمها أنها عشقت الفن من مشاهدتها لسعاد حسني والتي كانت سبباً أيضاً في ظهورها كفنانة، و بالصدفة أيضاً

يتم تكريما في دورة المهرجان التي تحمل إسمها.

وأكدت هالة صدقي أن هذا التكريم بمثابة تكريم لها في بيتها، لأنها تتواجد في مهرجان شرم الشيخ

أكثر من تواجدها في أي مهرجان أخر، متوجهة بالشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لدعمه المتتالي للمهرجان.

وقالت مازحة إنها بالرغم من سعادتها بالتكريم وسط عائلتها إلا أنها حزينة لأنها لن تكون فنانة صاعدة بعد الآن، حيث أهدت تكريمها لوالدتها والفنانة شويكار.