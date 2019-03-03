الثقافة: مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية ينفتح على نشر ثقافات جديدة

قال د.خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم إن مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في دورته الحالية ينفتح على نشر ثقافات جديدة من دول ذات حضارة مثل الصين التي تتعاون معالعديد من الدول العربية خاصة مصر في شراكات اقتصادية، ليأتي المهرجان ويمد جسور التواصل بين دول ذات حضارة لتلاقي الفكر والإبداع بين أعرق الحضارات عبر
وأضاف أن ما تؤمن به وزارة الثقافة المصرية هو فتح أسواق جديدة للمنتج السينمائي، ودعم منظمات المجتمع المدني ممثل في مؤسسة نون للثقافة التي تنظم المهرجان، مؤكدا على أن أحد أدوار المجتمع المدني يتمثل في التنوير.
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