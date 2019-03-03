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انطلقت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، مساء السبت.
ويرأس المهرجان المخرج مجدي أحمد علي، ورئاسة شرفية للفنانة إسعاد يونس، وبحضور عدد كبير منالفنانين المصريين و26 دولة آسيوية.
ويتنافس في المهرجان، 58 فيلمًا، وتكون الصين هي ضيف شرف المهرجان هذا العام،
وأهدى المهرجان دورته الثالثة للنجمة الراحلة سعاد حسني، وحمل بوستر المهرجان صورتها، ويشهد المهرجان لأول مرة 3 أفلام مصرية عرض عالمي أول.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. انطلاق مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية بحضور نجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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