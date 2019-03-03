بالصور.. انطلاق مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية بحضور نجوم الفن

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، مساء السبت.

ويرأس المهرجان المخرج مجدي أحمد علي، ورئاسة شرفية للفنانة إسعاد يونس، وبحضور عدد كبير من

الفنانين المصريين و26 دولة آسيوية.

ويتنافس في المهرجان، 58 فيلمًا، وتكون الصين هي ضيف شرف المهرجان هذا العام،

ويرأس لجنة التحكيم المخرج الصيني شيه فيه الملقب بحكيم السينما الصينية.

وأهدى المهرجان دورته الثالثة للنجمة الراحلة سعاد حسني، وحمل بوستر المهرجان صورتها، ويشهد المهرجان لأول مرة 3 أفلام مصرية عرض عالمي أول.