شاهد.. مي عز الدين تروج لـ "البرنسيسة بيسة"

روجت الفنانة مي عز الدين لمسلسلها الجديد الذي تخوض به موسم دراما رمضان 2019، وذلك من خلال صوره نشرتها علي حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". نشرت مي عبر حسابها صورة مدونا عليها البرنسيسة بيسة وعلقت قائلة: "مسلسلي الجديد.. البرنسيسة بيسه..



يذكر أنه يشارك مي بطولة مسلسل "البرنسيسه بيسه"، كل من حجاج عبدالعظيم، أمير المصري، سوسن بدر، محمد أنور، حسام داغر، بوسي، تأليف مصطفي عمر، وإخراج أكرم فريد. رمضان 2019.. النجاح من عندك يارب اكرمني يارب".يذكر أنه يشارك مي بطولة مسلسل "البرنسيسه بيسه"، كل من حجاج عبدالعظيم، أمير المصري، سوسن بدر، محمد أنور، حسام داغر، بوسي، تأليف مصطفي عمر، وإخراج أكرم فريد.

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