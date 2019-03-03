مجدي أحمد علي في افتتاح شرم الشيخ: وضع تمثال سعاد حسني في مدخل المحافظة

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انطلقت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح الدورة الجديدة من مهرجان شرم الشيخ السينما الآسيوية وأكد المخرج مجدي أحمد علي خلال كلمته في حفل الافتتاح، أنه بدعم الفنانين ستكون الدورة الجديدة من المهرجان مختلفة، خاصة وإنه المهرجان الآسيوي الوحيد في مصر، حيث إن الجمهورالمصري لا يعرف هذا الجزء الآسيوي ونحاول من خلال المهرجان التعرف عليه.
وشدد مجدي علي أن مصر تصنع السلام وتدعمه وأنها قادرة على مواجهة الارهاب أمام العالم كله، متوجهاً بالشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ
وأعلن المخرج مجدي أحمد علي رئيس المهرجان أن اللواء خالد فودة محافظ
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