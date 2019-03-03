مجدي أحمد علي في افتتاح شرم الشيخ: وضع تمثال سعاد حسني في مدخل المحافظة

انطلقت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح الدورة الجديدة من مهرجان شرم الشيخ السينما الآسيوية وأكد المخرج مجدي أحمد علي خلال كلمته في حفل الافتتاح، أنه بدعم الفنانين ستكون الدورة الجديدة من المهرجان مختلفة، خاصة وإنه المهرجان الآسيوي الوحيد في مصر، حيث إن الجمهور

المصري لا يعرف هذا الجزء الآسيوي ونحاول من خلال المهرجان التعرف عليه.وشدد مجدي علي أن مصر تصنع السلام وتدعمه وأنها قادرة على مواجهة الارهاب أمام العالم كله، متوجهاً بالشكر إلى اللواء خالد فودة محافظجنوب سيناء على دعمه للمهرجان وكذلك السفير الصيني ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم والجهات الأخرى الداعمة للمهرجان.

وأعلن المخرج مجدي أحمد علي رئيس المهرجان أن اللواء خالد فودة محافظ

جنوب سيناء قرر وضع تمثال السندريلا سعاد حسني، الذي أهداه الفنان عصام درويش للمهرجان، في أحد ميادين شرم الشيخ، وتبرع أحد رجال الأعمال بتحمل تكلفة صب التمثال بالبرونز.