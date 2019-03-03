اصالة

بعدما أحيت المطربة السورية أصالة حفلها الغنائي، الذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، والذي تبرعت بإيراداته لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

طالبت أصالة عقب مغادرتها الحفل بالحصول على الجنسية المصرية قائلة، “تلزمني الجنسية المصرية أعطوني إياها وخلصوني وحياتي”، وذلك خلال لقائها مع برنامج mbctrending.

وقد علقت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على مطالبة اصالة بالجنسية المصرية مذكرة انها تمتلك الجنسية البحرينية قائلة: “أصاله تطالب بالجنسيه #المصريه وتقول #خلصوني

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة مطالبة بمنحها الجنسية المصري: “خلصوني”.. وفجر السعيد تعلق: “لا حول ولا قوة الا بالله” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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