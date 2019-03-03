بالصور.. افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية بتكريم اسم سعاد حسني

انطلقت، مساء السبت، الدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، بالوقوف دقيقة حدادا على ضحايا قطار محطة مصر، وعرض تقرير مصور عن حياة السندريلا سعاد حسني، التي يهديها المهرجان هذه الدورة، ويكرمها، حيث تسلمت شقيقتها جانجاه حسني درع تكريمها معبرة عن سعادتها بهذا التكريم.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء في مصر، قرر وضع تمثال للسندريلا سعاد حسني، الذي أهداه الفنان عصام درويش للمهرجان، في أحد ميادين شرم الشيخ، كما تبرع أحد رجال الأعمال بتحمل تكلفة صب التمثال بالبرونز.





وحضر الحفل كل من خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، ومستشار وزيرة الثقافة، والفنانة المنتجة إسعاد يونس الرئيس الشرفي للمهرجان، والمخرج مجدي أحمد علي رئيس المهرجان.





وحرص على الحضور أيضا الفنان لطفي لبيب رغم مرضه، والفنانة مادلين طبر والفنان أحمد مجدي وعبير صبري وآخرون.





وأكدت الفنانة إسعاد يونس، الرئيس الشرفي للدورة الجديدة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، سعادتها باختيارها كرئيس شرفي للمهرجان.

وقالت إسعاد يونس إن توجه المهرجان نحو السينما الآسيوية كان خطة عامة جيدة جداً، لأن مصر دولة أفريقية وآسيوية معا، وكان من المهم أن تفتح المجال للتعرف على السينما الآسيوية، ومعرفة أنواع جديدة وتكنولوجيا جديدة عن السينما.





أما المخرج مجدي أحمد علي، رئيس المهرجان، فقال خلال كلمته: "بدعم الفنانين ستكون الدورة الجديدة من المهرجان مختلفة، خاصة أنه المهرجان الآسيوي الوحيد في مصر، حيث إن الجمهور المصري لا يعرف هذا الجزء الآسيوي ونحاول من خلال المهرجان التعرف عليه".





وأضاف: "مصر تصنع السلام وتدعمه، وقادرة على مواجهة الإرهاب أمام العالم كله"، متوجهاً بالشكر إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على دعمه المهرجان وكذلك السفير الصيني بالقاهرة ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم والجهات الأخرى الداعمة للمهرجان.

ويقام مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في الفترة من 2 إلى 8 مارس/آذار الجاري، ومن المقرر تكريم الفنانين لطفي لبيب وهالة صدقي خلال الدورة الحالية.























