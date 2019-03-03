سما المصري تهاجم محمد رمضان وحلا شيحة بسبب "زلزال"

هاجمت الفنانة سما المصري، النجم محمد رمضان بسبب الدور الذي يقدمه للجمهور ضمن أحداث مسلسله الجديد "زلزال" الذي يخوض به المنافسة في السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام.

وكتبت سما قائلة: "كنت عاوز أسال حلا شيحة وأقولها ليه كده أول دور تطلعيه يكون محمد رمضان وهو عامل دور بلطجي في رمضان.. بلطجي تاني؟ اللي علم العيال مسك السنج والسكاكين ويقلعوا هدومهم على كوبري قصر النيل.. ربنا يستر على الشباب من الدور اللي هيعمله محمد رمضان في مسلسل زلزال".

يذكر أن مسلسل "زلزال" بطولة كل من محمد رمضان وحلا شيحة وخالد الصاوي وماجد المصري ونسرين أمين وحسام داغر وهنادي مهنى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر

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